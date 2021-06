Kepala BIN Korsel Tiba di Seoul setelah Lawatan ke AS

Photo : YONHAP News

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Korea Selatan Park Ji-won tiba di Seoul setelah menyelesaikan lawatannya ke Amerika Serikat selama 7 hari 6 malam.Dalam kunjungannya ke AS kali ini, Park bertemu dengan Direktur Badan Intelijen Pusat AS William Burns untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai situasi di Semenanjung Korea.Kedua negara juga berbagi pandangan mengenai sikap Korea Utara dan perkembangan situasi untuk menarik Korea Utara kembali ke meja perundingan.Selama sebulan terakhir otoritas intelijen Korea Selatan, AS, dan Jepang tengah aktif bertukar pandangan.Pertemuan Direktur BIN dari ketiga negara tersebut sebelumnya telah digelar di Jepang pada tanggal 12 Mei lalu, dan Direktur Badan Intelijen Nasional AS Avril Haines pun telah berkunjung langsung ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Presiden Moon Jae-in, Ketua Badan Keamanan Nasional Suh Hoon dan Kepala BIN Park Ji-won.