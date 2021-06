BTS Duduki Posisi Puncak Billboard Hot 100 dengan Lagunya 'Butter'

Photo : YONHAP News

BTS menduduki posisi puncak di Billboard Hot 100 untuk ketiga kalinya dengan lagu single terbaru mereka, Butter.Billboard pada hari Selasa (01/06) mengumumkan prestasi boyband asal Korea Selatan dengan lagu berbahasa Inggris kedua mereka tersebut.BTS masuk dalam Billboard Hot 100 sebelumnya dengan lagu berbahasa Inggris mereka yang berjudul Dynamite pada bulan Agustus lalu, dan kembali menduduki posisi tersebut tiga bulan kemudian dengan lagunya Life Goes On. Lagu tersebut menjadi lagu yang memiliki lirik dominan bahasa Korea pertama yang menduduki posisi nomor 1 di tangga lalu Billboard Hot 100.Billboard memperhitungkan Butter sebagi lagu keempat BTS yang menduduki peringkat 1 dalam tangga lalu, termasuk remix Savage Love oleh penyanyi Amerika Serikat, Jason Derulo dan produser asal Selandia Baru, Jawsh 685, yang menduduki posisi puncak dalam tangga lagu tersebut pada bulan Oktober lalu.Menurut Billboard, BTS adalah satu-satunya grup musik beranggotakan 7 orang yang pernah menduduki posisi puncak Billboard Hot 100 dalam kurun waktu kurang dari setahun, bergabung bersama musisi terkenal seperti The Beatles dan Mariah Carey.