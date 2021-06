Blinken Dorong NATO Perkuat Kerja Sama dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyerukan kepada negara-negara anggota NATO untuk memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa (01/06) melaporkan bahwa Blinken membuat pernyataan tersebut dalam sebuah rapat virtual bersama para menteri luar negeri dari negara-negara anggota NATO yang diselenggarakan pada pagi hari yang sama.Tidak diketahui mengapa keempat negara Asia-Pasifik tersebut disebutkan secara khusus, namun hal itu dipandang sebagai upaya Washington untuk mendorong para sekutunya untuk membentuk kekuatan bersama melawan China.Dalam rapat tersebut, Blinken dikatakan menyebut China, saat mengungkapkan dukungannya terhadap upaya NATO dalam menanggapi "tantangan sistemik" dari Rusia dan China.Dia juga menekankan kembali komitmen AS untuk NATO dan prioritas pemerintahan Biden dalam merevitalisasi aliansinya.