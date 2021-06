Presiden Moon Bertemu 4 Pemimpin Perusahaan Terbesar Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menggelar jamuan makan siang yang dihadiri oleh pemimpin empat perusahaan konglomerat terbesar Korea Selatan pada hari Rabu (02/06).Dalam pertemuan serupa yang pertama kali diadakan sejak dirinya menjabat, Presiden Moon mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pemimpin perusahaan tersebut atas kontribusi mereka dalam keberhasilan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Korea Selatan-Amerika Serikat (AS) baru-baru ini.Moon menilai aliansi Korea Selatan dan AS semakin kuat setelah kedua negara sepakat untuk saling melengkapi dalam rantai pasokan untuk teknologi dan produk mutakhir, seperti semikonduktor, baterai, dan kendaraan listrik.Di sela-sela KTT bulan lalu, empat perusahaan raksasa Korea Selatan itu berjanji untuk menginvestasikan 44 triliun won di sektor semikonduktor, kendaraan listrik dan baterai di AS.Presiden Moon mengatakan dengan demikian perusahaan-perusahaan Korea Selatan akan dapat lebih memperluas bisnis mereka di AS, menekankan bahwa peningkatan investasi di AS juga akan membantu menciptakan lebih banyak pekerjaan di dalam negeri.Sebagai tanggapannya, pemimpin SK Group, Chey Tae-won, mengatakan pihaknya juga akan turut berupaya mempromosikan hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan AS.Selain pemimpin SK Grup, para pemimpin perusahaan lain yang diundang, diantaranya pemimpin Hyundai Motor Grup Chung Eui-sun, ketua LG Grup Koo Kwang-mo, dan wakil ketua Samsung Electronics Kim Ki-nam.