Wamenlu AS: Penunjukan Perwakilan Khusus untuk Korut Isyaratkan Kesiapan Berdialog

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Wendy Sherman pada hari Rabu (02/06) mengatakan bahwa AS baru-baru ini menunjuk seorang perwakilan khusus untuk Korea Utara, mengisyaratkan kesiapannya untuk berdialog.Sherman, yang sedang dalam kunjungan ke Asia Tenggara, membuat pernyataan tersebut melalui sebuah konferensi telepon bersama para wartawan di Bangkok, Thailand.Presiden AS Joe Biden pada bulan lalu mengumumkan dirinya menunjuk mantan Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Sung Kim, sebagai perwakilan khusus Washington untuk kebijakan Korea Utara.Sherman mengatakan penunjukan tersebut merupakan isyarat lain bahwa AS siap melakukan dialog bersama Korea utara, menyuarakan harapannya agar Pyongyang mengambil kesempatan itu.Wakil menteri itu juga menjelaskan bahwa Kim akan berperan ganda sebagai Duta Besar AS untuk Indonesia sambil mengemban tugas sebagai perwakilan khusus untuk Korea Utara.