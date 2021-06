Menlu Korsel dan Panglima Komando Indo-Pasifik AS Bahas Aliansi Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong bersama Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (AS) yang sedang mengunjungi Seoul bertukar pendapat tentang aliansi kedua negara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa Chung mengundang Panglima Komando Indo Pasifik AS yang baru, John Aquilino, dalam sebuah jamuan makan pagi di kantor kementerian di Seoul pada hari Kamis (03/06).Panglima Komando Indo Pasifik memimpin tentara AS di wilayah Indo-Pasifik, termasuk pasukan militer di Korea Selatan, dan John Aquilino baru saja dilantik pada tanggal 30 April lalu.Dalam jamuan makan pagi tersebut, Chung dan Aquilino bertukar pendapat tentang rencana pengembangan persekutuan Korea Selatan dan AS serta kondisi regional.Menurut pihak kementerian, Chung menjelaskan keberhasilan konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan AS baru-baru ini, kemudian menegaskan pelaksanaan tindak lanjutnya.Aquilino menanggapi pihaknya akan melakukan kolaborasi erat dan mendukung urusan diplomatik dengan mempertahankan kesiapan pertahanan gabungan yang kokoh.