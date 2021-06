Penjualan Mobil Hyundai dan Kia di AS Naik selama Tiga Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Penjualan Hyundai Motor Company dan Kia Corporation di pasar otomotif Amerika Serikat (AS) meningkat selama tiga bulan berturut-turut.Hyundai dan Kia menjual sejumlah 174.043 unit mobil di AS pada bulan Mei lalu, meningkat 66,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Prestasi penjualan perusahaan-perusahaan otomotif terbesar di Korea Selatan itu telah dibukukan selama tiga bulan berturut-turut sejak bulan Maret lalu.Berdasarkan modelnya, telah terjual sebanyak 18.848 mobil model Tucson, 18.759 Avante, 13.487 Sonata, 13.323 K3, dan beberapa model lainnya.Grup Hyundai Motor menganalisis peningkatan penjualan mobil di AS pada bulan lalu tersebut dikarenakan adanya pemulihan pasar akibat kebijakan bantuan ekonomi pemerintah dan efek vaksinasi di AS.