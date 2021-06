Film Korsel

Photo : YONHAP News

Dua film Korea Selatan resmi diundang dalam Festival Film Cannes ke-74. Film-film tersebut adalah "Emergency Declaration" yang disutradarai oleh Han Jae-rim dan "In Front of Your Face" yang disutradarai Hong Sang-soo.Panitia Festival Film Cannes mengumumkan undangan resminya pada jumpa pers hari Kamis (03/06) waktu setempat.Film "Emergency Declaration" dinominasikan untuk kategori non-kompetisi dan film "In Front of Your Face" dinominasikan untuk kategori Cannes Premiere yang baru dibuat tahun ini.Film "Emergency Declaration" yang dibintangi oleh Song Gang-ho, Lee Byung-hun, dan Jeon Do-yeon adalah film yang berkisah mengenai sebuah pendaratan darurat sebuah pesawat.Ketua panitia Festival Film Cannes menerangkan bahwa film "Emergency Declaration" diundang karena menunjukkan genre yang khas.Sutradara Han Jae-rim mengungkapkan film yang disutradarainya itu diharapkan dapat memberikan harapan dan penghiburan bagi warga dunia yang tengah mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19.Sejumlah 24 karya dinominasikan dalam kategori-kategori tahun ini, termasuk film pembuka "Annette" yang disutradarai oleh Leos Carax.Festival Film Cannes diadakan di Cannes, Perancis, pada tanggal 6 - 17 Juli mendatang.