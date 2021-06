Kemenlu AS Dukung Rencana Proyek Pertukaran Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah Korea Selatan mengenai proyek kolaborasi antar-Korea.Radio Free Asia (RFA) memberitakan bahwa Kementerian Luar Negeri AS pada hari Kamis (03/06) mengatakan AS mendukung kerja sama Korea Selatan dan Korea Utara, dan bahwa kolaborasi bersama Korea Selatan sebagai negara sekutunya akan menjadi inti strategi AS terhadap Korea Utara.Menuurutnya, AS sangat mengkhawatirkan warga Korea di AS yang terpisah dari anggota keluarganya di Korea Utara.Sementara itu, pemerintah Korea Selatan telah meloloskan rancangan untuk tujuh tempat reuni virtual keluarga terpisah tambahan di beberapa wilayah di dalam negeri dengan biaya sebesar 1,18 miliar won dari dana kolaborasi Korea Selatan dan Korea Utara.