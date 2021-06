Biden Melawat ke Eropa Minggu Depan, Hadiri KTT G7

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melakukan lawatan pertama ke luar negeri sejak dirinya menjabat sebagai presiden pada bulan Januari lalu.Gedung Putih mengumumkan pada hari Kamis (03/06) waktu setempat bahwa Presiden Biden bersama Ibu Negara, Jill Biden, akan mengunjungi Inggris, Belgia, dan Swiss mulai minggu depan.Gedung Putih mengatakan perjalanan ini menunjukkan komitmen AS untuk memulihkan aliansi, merevitalisasi hubungan transatlantik, dan bekerja sama erat dengan sekutu dan mitra multilateralnya untuk mengatasi berbagai tantangan global.Di Inggris, Biden akan bertemu dengan Perdana Menteri Boris Johnson pada tanggal 10 Juni, kemudian bertemu dengan Ratu Elizabeth di Istana Windsor pada 13 Juni.Biden juga akan menghadiri KTT G-7 di Cornwall pada tanggal 11-13 Juni, dan menegaskan kembali janji AS untuk kemitraan multilateral dan upaya dalam bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan perubahan iklim.Gedung Putih mengungkapkan bahwa Biden juga dijadwalkan akan menggelar pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara G7.Selain tujuh negara anggota G7, pemimpin negara Korea Selatan, Australia, India, Afrika Selatan diundang dalam KTT G7 kali ini.Walaupun Gedung Putih tidak menyebutkan pertemuan bilateral dengan negara mana saja yang akan dilakukan, namun terdapat kemungkinan Biden akan melakukan pertemuan bilateral dengan Korea Selatan dan pertemuan trilateral bersama pemimpin Korea Selatan dan Jepang.Terkait dengan hal ini, Yomiuri Shimbun mengutip perwakilan pemerintah Jepang bahwa KTT trilateral tengah diatur dengan pemimpin AS.