Menlu Korsel dan Perwakilan Senat AS Bahas Aliansi Korsel-AS

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong bersama perwakilan senat Amerika Serikat (AS) yang sedang mengunjungi Seoul bertukar pendapat mengenai aliansi kedua negara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa Chung pada hari Jumat (04/06) menemui perwakilan senat AS di kantor kementerian di Seoul.Menurut kementerian, Chung menerangkan keberhasilan konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan AS baru-baru ini dan menilai aliansi Korea Selatan dan AS semakin komperhensif, serta saling membangun dan menguntungkan.Chung selanjutnya meminta anggota parlemen AS untuk memberikan perhatian dan dukungannya atas kegiatan bisnis perusahaan Korea Selatan di AS.Sementara anggota parlemen AS tersebut menyampaikan bahwa lawatan keluar negeri kali ini merupakan yang pertama setelah kasus COVID-19 dan pihaknya tetap mendukung pengembangan aliansi Korea Selatan dan AS.