KOSPI Sentuh Rekor Tertinggi dalam Sebulan Terakhir

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) naik 12,04 poin, atau 0,37 persen, ditutup pada sesi perdangangan hari Senin (07/06) di level 3.252,12.KOSPI kembali menyentuh rekor tertinggi dalam sebulan terakhir, setelah sempat mencapai level 3.249,30 pada sesi perdagangan tanggal 10 Mei lalu.Di bursa saham, investor institusional dan individual mendorong kenaikan KOSPI dengan melakukan aksi beli masing-masing 117,3 miliar won dan 67,7 miliar won secara berturut-turut. Sementara itu, investor asing melakukan aksi jual sebanyak 187,6 miliar won.Indeks saham teknologi KOSDAQ turun 1,72 poin, atau 0,17 persen, ditutup di level 985,86.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won Korea turun 3,6 won terhadap dolar AS, ditutup di angka 1.112,9 won per dolar As.