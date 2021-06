Kementerian Unifikasi akan Usulkan Reuni Keluarga Terpisah untuk Keturunan Korea di AS Kepada Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan diadakannya acara reuni keluarga terpisah untuk keturunan Korea di Amerika Serikat, di sela dialog antara kedua Korea di masa depan terkait reuni keluarga terpisah antar-Korea.Seorang pejabat di Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa sehubungan dengan masalah reuni keluarga terpisah antara Korea Utara dan AS, pemerintah memahami masalah reuni keluarga terpisah tersebut harus segera dituntaskan.Ditambahkan pula, pihaknya pernah mengusulakn hal tersebut dalam pertemuan Palang Merah tahun 2018 lalu, namun gagal mencapai kesepakatan akibat kurangnya tanggapan dari Korea Utara.Dari 21 acara reuni keluarga terpisah antar-Korea yang pernah diadakan, sebanyak 120 orang warga keturunan Korea di AS dapat melakukan reuni bersama keluarganya dari Korea Utara.Namun, reuni tersebut dilaksanakan atas permintaan pihak keluarga di Korea Utara, dan bukan permintaan dari pihak keluarga di AS.Sementara itu, sehubungan dengan kemungkinan kunjungan Perwakilan Khusus AS untuk Urusan Korea Utara, Sung Kim, pada pertengahan bulan ini, pejabat Kementerian Unifikasi tersebut mengatakan bahwa pembahasan kerjasama antara Korea Selatan dan AS mengenai kebijakan Korea Utara sangat diperlukan, sehingga kunjungan ke Korea Selatan tersebut diperlukan.Namun, dia menambahkan bahwa jadwal kunjugan yang lebih rinci belum dapat dipastikan untuk saat ini.