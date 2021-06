AS Turunkan Larangan Perjalanan ke Korsel ke Tingkat Terendah

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah menurunkan tingkat larangan perjalanan ke Korea Selatan sebanyak satu tingkat ke level terendah.Pembaruan tersebut dilakukan pada hari Selasa (08/06) oleh Departemen Luar Negeri AS, menunjukkan perubahan posisi dari Level Dua : Lakukan Kewaspadaan Lebih, ke Level Satu: Lakukan Kewaspadaan Normal.Ini adalah kali pertama AS mengeluarkan larangan perjalanan terendah untuk Korea Selatan sejak menaikkan statusnya ke Level Dua pada tanggal 24 November tahun lalu.Dikutip bahwa "tingkat COVID-19 yang rendah di Korea Selatan" menjadi dasar penilaian Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.Korea Selatan mencatat rata-rata kasus COVID-19 harian sebanyak 613 kasus dalam tujuh hari terakhir hingga hari Selasa (08/06), dan vaksinasi di dalam negeri meningkat cepat menuju target vaksinasi seperempat populasi Korea Selatan hingga akhir bulan ini.Sementara itu, AS juga menurunkan tingkat larangan perjalanan ke Jepang dari Level Empat ke Level 3, menjelang Olimpiade Tokyo.