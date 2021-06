Wamenlu Korsel Melawat ke AS

Photo : YONHAP News

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-gun melawat ke Amerika Serikat (AS) untuk membahas tindak lanjut dari pernyataan bersama yang diadopsi pada konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan AS pada tanggal 21 Mei lalu.Choi yang telah tiba di Washington mengatakan pihaknya secara resmi akan menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk membahas beberapa hal yang telah disinggung dalam pernyataan bersama tersebut.Choi juga mengungkapkan kemungkinan penyelenggaraan pertemuan trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang di sela-sela KTT G7 yang digelar di Inggris mulai tanggal 11 Juni ini.Ditambahkannya, pihaknya ingin mewujudkan KTT trilateral tersebut, namun belum ada rencana resmi terkait hal itu.Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan itu akan menemui mitranya dari AS, Wendy Sherman, pada hari Rabu (09/06) waktu setempat dan membahas sejumlah isu, termasuk isu Semenanjung Korea.Wendy Sherman sempat menjabat di divisi kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS pada masa Pemerintahan Clinton selama dua tahun mulai tahun 1999 dan mendampingi Mantan Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright saat berkunjung ke Pyongyang di tahun 2000.Choi menyatakan pihaknya bersama Sherman akan mendiskusikan beberapa isu secara bebas dan luas.Kelompok G7 terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, dan Jepang. Korea Selatan bersama India, Australia, dan Afrika Selatan diundang dalam KTT tahun ini sebagai tamu.KTT G7 dijadwalkan digelar di Carbis Bay, Cornwall, Inggris, pada hari Jumat (11/06) hingga Minggu (13/06) ini.