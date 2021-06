Sejumlah Konten Hallyu Dipamerkan di Markas PBB

Photo : YONHAP News

Sebuah pameran konten Hallyu atau gelombang budaya Korea digelar di Markas Perserikat Bangsa-Bangsa di Paris, Perancis, termasuk film "Parasite" dan konser musik BTS.Badan Promosi Konten Kreatif Korea akan menyelenggarakan pameran "Korea : Cubically Imagined" di Markas PBB pada tanggal 6-16 Juli mendatang.Pameran ini digelar bersama Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata dan bagian kolaborasi keanekaragaman Budaya UNESCO untuk berbagi imajinasi Korea Selatan tentang masa depan pasca COVID-19 bersama warga dunia.Pameran yang diadakan pada Tahun Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan itu menyediakan kesempatan untuk menikmati pertunjukan BTS, 'BTS MAP OF THE SOUL ON:E' dengan kecanggihan realitas virtual (VR).Di bagian tenpat pemutaran film "Parasite", para pengunjung yang mengenakan peralatan VR dapat masuk ke dunia yang menjadi latar belakang film tersebut.Pada penutupan sidang Keanekaragaman Budaya UNESCO pada tanggal 4 Juni lalu, Wakil Presiden Dewan Seni Budaya UNESCO, Ernesto Ottone, mengatakan pameran realitas virtual film "Parasite" dan konser musik BTS yang pertama digelar itu akan menghubungkan para penonton di seluruh dunia dalam rangka memperingati Tahun Ekonomi Kreatif.Para peminat dapat mendaftarkan diri secara daring mulai tanggal 16 Juni pukul 10.00 waktu setempat dan pameran akan diumumkan secara online mulai tanggal 16 Juli, setelah pameran secara langsung berakhir.