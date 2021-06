PNB Per Kapita Korsel Turun selama 2 Tahun Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Pendapatan per kapita Korea Selatan menurun selama dua tahun berturut-turut di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan melemahnya mata uang won Korea terhadap dolar Amerika.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (09/06), Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Korea Selatan tercatat sebanyak 31.881 dolar AS di tahun 2020, turun 1 persen dari setahun sebelumnya.PNB per kapita adalah jumlah total pendapatan yang dihasilkan di dalam dan luar negeri dan dibagi dengan jumlah total populasi sebuah negara. PNB per kapita ini juga merupakan indikator standar kehidupan di suatu negara.Pada tahun ini, BOK mengatakan bahwa Korea Selatan akan melihat kenaikan PNB per kapita, kecuali jika mata uang won Korea secara drastis melemah dibandingkan dolar AS.