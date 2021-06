Menhan AS: Korut Terus Kembangkan Rudal Balistik untuk Serang Daratan AS

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin pada hari Kamis (11/06) mengatakan bahwa Korea Utara terus mengembangkan kemampuan nuklir dan rudal balistiknya dengan ambisi untuk menyerang Amerika Serikat.Austin menyampaikan penilaian tersebut dalam sebuah kesaksian tertulis kepada Komisi Angkatan Bersenjata Senat AS sebelum sidang dengar pendapat mengenai permintaan anggaran dana Pentagon untuk tahun depan.Dikatakannya bahwa Pyongyang terus mengembangkan program-program nuklir dan rudal balistik, menyebabkan ancaman yang terus meningkat bagi para sekutu regional dan mitra AS, dan memiliki ambisi untuk menyerang daratan Amerika Serikat.Namun demikian, Austin mengatakan AS akan memprioritaskan diplomasi dalam berhadapan dengan Korea Utara, dan terus bekerja mengurangi perilaku provokatif Korea Utara, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley juga sependapat bahwa Korea Utara menimbulkan "bahaya nyata" bagi AS.Milley mengatakan bahwa Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda moderasi dalam fokus kemampuan militernya dengan mengorbankan rakyatnya yang sangat rentan dan perdamaian di Semenanjung Korea.