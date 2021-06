Ekspor Korsel Alami Peningkatan 40,9 % pada periode 1-10 Juni

Photo : YONHAP News

Volume ekspor Korea Selatan meningkat lebih dari 40 persen dalam sepuluh hari pertama di bulan Juni dibandingkan setahun sebelumnya.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari Jumat (11/06) menyatakan jumlah ekspor pada periode itu mencapai 17,28 miliar dolar AS, meningkat 40,9 persen dibandingkan setahun lalu.Jumlah hari kerja pada periode tersebut tercatat 8,5 hari, lebih banyak 0,5 hari dibandingkan tahun lalu, sehingga rata-rata jumlah ekspor harian naik sebesar 32,6 persen.Dari segi barang ekspor, ekspor semikonduktor meningkat 37,5 persen, mobil 136,9 persen, produk minyak 71,2 persen, dan peralatan telekomunikasi nirkabel 18,9 persen.Sedangkan ekspor kapal dan LCD menurun masing-masing 29,5 dan 16,1 persen secara berturut-turut.Sementara jumlah impor hingga tanggal 10 Juni mencapai 17,89 miliar dolar AS, meningkat 31 persen dibandingkan setahun lalu.Impor minyak mentah meningkat 163,9 persen, semikonduktor sebanyak 19,3 persen, dan mobil 79,2 persen, sedangkan peralatan pembuatan semikonduktor menurun sebesar 131,1 persen dan peralatan telekomunikasi nirkabel turun sebanyak 19,7 persen.Dengan demikian, neraca perdagangan di tahun berjalan hingga tanggal 10 Juni mencatatkan defisit senilai 13,072 miliar dolar AS.