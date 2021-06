Korsel, AS, Jepang Lakukan Latihan Militer Gabungan Red Flag-Alaska

Photo : YONHAP News

Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat (11/06) mengumumkan dimulainya latihan tempur udara Red Flag yang melibatkan AS, Korea Selatan, dan Jepang.Di laman situs webnya, dikatakan bahwa latihan militer Red Flag dimulai pada hari Kamis (10/06), setelah pengurangan latihan dan dua pembatalan akibat pembatasan perjalanan dari Departemen Pertahanan dan pandemi COVID-19.Komando tersebut mengatakan ini adalah kali pertama latihan dilakukan bersama partisipan internasional sejak bulan Agustus di mana militer AS melakukan latihan sendiri.Berlanjut hingga tanggal 25 Juni, latihan tersebut akan mengerahkan 1.500 orang pasukan dan lebih dari 100 pesawat tempur, termasuk dari Angkatan Udara Korea Selatan dan Jepang.Seoul telah mengirimkan pesawat tempur F-15K dan pesawat pengangkut. Keikutsertaan pesawat tempur Korea Selatan dalam latihan Red-Flag - Alaska adalah yang pertama sejak tahun 2018.Latihan tersebut akan menyediakan latihan serangan balik udara gabungan, pencegatan, dan dukungan tembakan udara.