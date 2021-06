Uskup dari Korsel Diangkat Jadi Ketua Kongregasi Klerus Vatikan

Photo : YONHAP News

Seorang Uskup Agung gereja Katolik di Korea Selatan ditunjuk untuk mengisi jabatan sekretaris di Vatikan untuk pertama kalinya.Paus Fransiskus pada hari Jumat (11/06) menunjuk Uskup Agung Lazzaro You Heung-sik, kepala keuskupan Katolik Daejeon di Korea Selatan, sebagai Prefek Kongregasi Klerus yang baru.Kongregasi Klerus adalah departemen Kuria Vatikan yang bertanggung jawab untuk mengawasi hal-hal mengenai imam dan diakon di institut kehidupan tahbisan dan masyarakat kehidupan apostolik, serta seminari.Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Vatikan, seorang warga Korea Selatan diangkat untuk posisi senior serupa. Penunjukan seorang imam berkewarganegaraan Asia untuk posisi yang berpengaruh seperti itu merupakan kejutan tersendiri.Uskup Agung You mengatakan dirinya akan dengan setia menjalankan peran dan tugas yang diberikan kepadanya. Dia mengatakan, "Gereja diperbarui hanya ketika para imam diperbarui, dan saya sudah siap untuk membantu para imam untuk menjalankan tugas dan kehidupan mereka dengan bahagia."Lahir di Nonsan, Provinsi Chungcheong Selatan, You lulus dari Universitas Kepausan Lateran di Roma pada tahun 1979. Dia ditahbiskan menjadi imam pada tahun yang sama, kemudian menjadi uskup di tahun 2003, dan telah memimpin keuskupan Daejeon sejak tahun 2005.Bila tidak terdapat hal yang diluar dugaan, maka Uskup Agung You akan ditahbiskan sebagai kardinal.Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga memberikan pesan ucapan selamat atas penunjukan Uskup Agung You tersebut, mengatakan ini adalah sebuah kabar baik yang telah meningkatkan status Korea Selatan.Uskup Agung You dijadwalkan berangkat ke Roma pada akhir bulan Juli untuk masa jabatan selama lima tahun mulai bulan Agustus.