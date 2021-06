GAVI: Korut Termasuk dalam Subyek Penerima Bantuan Vaksin dari AS

Photo : YONHAP News

Sebuah organisasi internasional non-pemerintah menyatakan adanya kemungkinan vaksin COVID-19 yang akan disumbangkan Amerika Serikat (AS), juga diberikan kepada Korea Utara.Juru bicara Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) mengatakan kepada VOA pada tanggal 11 Juni waktu setempat bahwa Korea Utara termasuk dalam negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang termasuk dalam subyek penerima vaksin yang telah dijanjikan AS untuk Fasilitas COVAX.Sehari sebelumnya, AS menyatakan akan membeli sebanyak 500 juta dosis vaksin Pfizer untuk disumbangkan kepada 92 negara dengan penghasilan rendah dan menengah serta Uni Afrika, yang merupakan subyek penerima dalam mekanisme Komitmen Pasar Lanjutan (AMC) Fasilitas COVAX untuk penyediaan vaksin COVID-19 dengan biaya rendah.GAVI menerangkan bahwa Korea Utara juga termasuk dalam 92 negara tersebut.Pada bulan Mei lalu, AS mengatakan akan menyumbangkan total 80 juta dosis vaksin untuk negara-negara di dunia, namun tidak memiliki rencana untuk memberikan vaksin kepada Korea Utara.Namun demikian, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS memperjelas bahwa AS memutuskan negara penerima vaksin COVID-19 melalui koordinasi dengan COVAX.