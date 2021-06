Lawatan Menteri Unifikasi Lee In-young ke AS Ditunda

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-young menunda lawatannya ke Amerika Serikat (AS), yang sebelumnya dijadwalkan pada akhir bulan ini.Seroang pejabat Kementerian Unifkiasi menyatakan bahwa penangguhan kunjungan ke AS tersebut disebabkan pengaruh kebijakan Korea Utara terhadap Korea Selatan dan AS serta situasi di Semenanjung Korea akhir-akhir ini yang tidak menentu.Selain itu, jadwal pertemuan dengan para pejabat pemerintah AS juga harus diatur sesuai rencana masing-masing pihak, sehingga waktu kunjungan Menteri Unifikasi Korea Selatan ke AS perlu dipertimbangkan kembali sesuai dengan perkembangan situasi yang berlangsung.Sementara itu, Korea Utara belum mengeluarkan pernyataan resmi pemerintah mengenai hasil konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS pada bulan lalu dan pengumuman terkait rapat paripurna Komite Pusat Partai Buruh pada awal bulan ini.Sebelumnya, Lee tengah mempersiapkan kunjungannya ke AS, termasuk dengan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menurut rencana awal, Lee akan bertemu dengan para pejabat pemerintah dan badan sipil AS untuk membahas kerja sama antar-Korea dan sanksi AS terhadap Korea Utara.