Kritenbrink: Sanksi terhadap Korut Perlu Dijalankan Bersama dengan Pendekatan Praktis

Photo : YONHAP News

Calon Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink, mengatakan bahwa kebijakan Korea Utara harus diterapkan melalui sanksi ketat dan diplomasi praktis.Hal tersebut disampaikan Kritenbrink dalam uji kelayakan dan kepatutan parlemen saat menekankan perlunya kegiatan diplomasi dan pencegahan demi mewujudkan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.Kritenbrink menambahkan dirinya akan melakukan pendekatan diplomasi praktis terhadap Korea Utara dan mengupayakan agar setiap negara, termasuk Korea Utara, mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Kritenbrink menegaskan bahwa Presiden AS Joe Biden berfokus pada denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea dan salah satu prioritas kebijakannya adalah mengurangi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Terkait sanksi terhadap Korea Utara, Kritenbrink mengutarakan pentingnya pelaksanaan sistem sanksi yang saat ini diterapkan atas Korea Utara.Saat ditanya mengenai tingkat sanksi yang diberlakukan bagi Korea Utara, Kritenbrink menjawab dia menyetujui pentingnya pelaksanaan sistem sanksi terhadap Korea Utara sebagaimana yang telah disepakai AS dan PBB.Kritenbrink termasuk seorang pakar Asia, khususnya China, dan sempat menjadi Penasihat Senior Kepresidenan Urusan Asia Pasifik dalam Pemerintahan Obama.Sementara itu, Pemerintahan Biden menjalankan pendekatan diplomasi yang praktis dan teratur terhadap Korea Utara sesuai hasil pembahasan kebijakan AS terhadap Korea Utara, dan menegaskan agar setiap negara melaksanakan sanksi Dewan Keamanan PBB atas Korea Utara.