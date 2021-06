Utusan Khusus AS untuk Korut Melawat ke Korsel pada 19-23 Juni

Photo : YONHAP News

Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara, Sung Kim, akan mengunjungi Korea Selatan pada akhir pekan ini dan menggelar pertemuan trilateral para utusan nuklir utama dari Korea Selatan, AS, dan Jepang.Menurut perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Rabu (16/06), kunjungan Sung Kim sedang dijadwalkan untuk tanggal 19 hingga 23 Juni.Kunjungan utusan khusus AS itu dilakukan untuk dapat segera melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai oleh Presiden Moon Jae-in dan Joe Biden dalam pertemuan tingkat tinggi di bulan lalu.Dalam kunjungan Sung Kim ke Korsel tersebut, diketahui bahwa Kepala Divisi Asia-Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Hunakosi, akan mengunjungi Korea Selatan dan pertemuan utusan nuklir utama Korea Selatan, AS, dan Jepang pun sedang diatur.Sung Kim tampaknya tidak akan mengunjungi Panmunjeom dalam lawatannya ke Seoul kali ini.