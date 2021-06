Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 13,72 poin, atau 0,42 persen, ditutup pada sesi perdagangan hari Kamis (17/06) di level 3.264,96.Sedangkan, indeks saham teknologi KOSDAQ ditutup di level 1.003,72, naik 5,23 poin, atau 0,52 persen, berhasil pulih kembali ke kisaran 1.000 selama 2 bulan berturut-turut, sejak penurunan di tanggal 27 April lalu.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won Korea naik 13,2 won terhadap dolar AS, ditutup di angka 1.130,4 won per dolar AS.