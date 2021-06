Kim Jong-un : Partai Buruh Berfokus untuk Mengontrol Stabilitas Kondisi di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam rapat paripurna Partai Buruh menyampaikan pesan kepada Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya sejak Pemerintahan Biden diluncurkan.Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Jumat (18/06) melaporkan bahwa Komite Pusat Partai Buruh Periode ke-8 melanjutkan rapat paripurna ketiga hingga hari Kamis (17/06) dan mendiskusikan kondisi global terkini, serta arah tindak penanggulangan partai sebagai agenda keempat dalam rapat.Dalam kesempatan itu, Kim mengatakan pihaknya melindungi kepentingan negara, pengembangan mandiri, perdamaian, serta keamanan negara, dan siap untuk berdialog maupun berkonfrontasi.Kim menegaskan bahwa pihaknya terutama harus mempersiapkan diri untuk konfrontasi.Ditambahkan bahwa partainya berfokus untuk mengontrol stabilitas kondisi di Semenanjung Korea dengan menanggulangi kondisi yang terus berubah.KCNA juga melaporkan bahwa Kim Jong-un telah menganalisis kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara dan mengemukakan tindak penanggulangan serta rencana kegiatannya terkait hubungan dengan AS ke depan.Selain analisis tentang kondisi global, Korea Utara juga mendiskusikan dua isu lain, yakni perbaikan kehidupan rakyat dan perbaikan kebijakan pengasuhan anak.Dalam rapat paripurna Partai Buruh tersebut, sejumlah enam topik, yang sebelumnya diusulkan dalam rapat hari pertama (15/06), telah dibahas dan pernyataan keputusannya telah diadopsi.KCNA di bagian akhir dari laporannya menyebut bahwa rapat akan dilanjutkan, sehingga diperkirakan rapat paripurna Partai Buruh akan kembali berlangsung pada hari Jumat (18/06).Dengan adanya tanggapan resmi dari Kim tersebut, patut dilihat perubahan apa yang akan terjadi di Semenanjung Korea setelah kebuntuan yang cukup lama terjadi ini.