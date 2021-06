Presiden Moon Jae-in Temui Para Kardinal di Luar Negeri, Usulkan Kunjungan Paus ke Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in kembali ke Korea Selatan setelah lawatannya ke Eropa selama tujuh hari.Sebagai jadwal terakhir sebelum kembali ke tanah air, Moon bertemu dengan Kardinal Juan Jose di Gereja Sagrada Família di Barcelona, Spanyol, dan menyampaikan harapannya agar Kardinal Juan Jose dapat segera melakukan kunjungan ke Korea Utara.Sebelumnya, pada lawatannya ke Austria, Moon juga sempat mengunjungi Biara Heiligenkreuz.Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat untuk KTT Korea Selatan dan AS pada bulan Mei lalu, Moon bertemu dengan Kardinal Wilton Gregory dan mengatakan bahwa gereja Katolik berperan besar dalam upaya unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara.Moon menemui para pemuka agama Katolik dalam setiap saat lawatannya ke luar negeri selama sebulan terakhir sebagai upaya mengumpulkan dukungan untuk kunjungan Paus Fransiskus ke Pyongyang.Tiga tahun lalu, Paus Fransiskus menyatakan ketertarikannya untuk berkunjung ke Pyongyang saat Presiden Moon menyampaikan niat Kim Jong-un untuk mengundang dirinya.Pembahasan atas hal tersebut tidak berjalan lancar akibat dialog antar-Korea yang terhenti. Namun disampaikan bahwa Paus Fransiskus tetap memiliki keinginan untuk mengunjungi Korea Utara.Pengangkatan Uskup Agung Lazzaro You Heung-sik sebagai sekretaris di Vatikan baru-baru ini pun ditafsirkan dapat memperlancar pewujudan kunjungan Paus Fransiskus ke Pyongyang sebab Uskup You telah berperan sebagai penghubung antara Kuria Roma dengan kedua Korea dan telah melakukan empat kali kunjungan ke Korea Utara.Uskup You mengatakan, apabila Korea Utara mengundang Paus Fransiskus ke Pyongyang, maka Korea Utara pasti dapat menikmati keuntungan yang luar biasa besar.Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan pun menyatakan pihaknya akan menyediakan segala bantuan dan dukungan apabila perundingan mengenai kunjungan Paus Fransiskus ke Pyongyang dimulai.