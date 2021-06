Pemerintah Umumkan Rincian Tugas untuk Jadikan Kosel sebagai Pusat Vaksin Global

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rincian tugas pelaksanaan proyek 'Pusat Vaksin Global' mulai dari dukungan untuk penelitian dan pengembangan hingga penyediaan fasilitas produksi.Satuan Tugas untuk Pelaksanaan Pusat Vaksin Global menggelar rapat kedua pada hari Kamis (17/06) dan mengumumkan tugas bagi 10 kementerian dalam rangka membangun pusat vaksin global di Korea Selatan.Tugas-tugas tersebut mencakup upaya pengembangan, produksi, ekspor hingga distirbusi serta kerja sama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).Secara rinci, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan akan mengelola kelompok ahli vaksin global dari Korea Selatan dan AS dan satuan tugas pusat vaksin, membentuk perhimpunan produsen vaksin, dan membantu produsen vaksin dalam membangun infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja.Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menyediakan segala bantuan untuk mengomersialisasikan vaksin, sementara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) melakukan kerja sama dengan AS dalam penelitian dan pengembangan vaksin.Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan telah membahas dukungan bagi perusahaan-perusahaan terpercaya Korea Selatan, serta mendiskusikan arah perundingan antara Korea Selatan dan AS berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang tersedia di dalam negeri.Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan selaku Ketua Satuan Tugas untuk Pelaksanaan Pusat Vaksin Global, Kwon Deok-chul, mengatakan pihaknya akan segera membentuk landasan bagi Korea Selatan untuk menjadi pusat vaksin global berdasarkan kemitraan vaksin global Korea Selatan dan AS.