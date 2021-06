Utusan Khusus AS untuk Korut Tiba di Korsel untuk Bahas Upaya Dialog dengan Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara yang baru ditunjuk, Sung Kim, tiba di Seoul pada hari Sabtu (19/06) untuk melakukan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang mengenai cara dan kerja sama untuk melanjutkan dialog bersama Pyongyang.Ini adalah lawatan pertama Kim ke Seoul sejak pengumuman penunjukannya dalam konferensi pers bersama antara presiden Korea Selatan Moon Jae-in dengan presiden AS Joe Biden usai pertemuan puncak bilateral kedua negara di bulan Mei lalu.Dia menyampaikan harapannya untuk mengadakan pertemuan yang produktif bersama rekan-rekannya dari pemerintahan Seoul, termasuk Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Noh Kyu-deok.Pertemuan Kim dengan rekannya dari Korea Selatan dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/06) pagi. Adapun pertemuan trilateral dengan utusan Jepang juga berlangsung pada hari yang sama, dan pembicaraan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang, serta AS dan Jepang juga telah dijadwalkan.Sementara itu, rapat paripurna Komite Pusat Partai Buruh Korea Utara telah berakhir pada hari Jumat (18/06).Menurut Kantor berita pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Minggu (19/06), pemimpin Kim Jong-un mengumumkan bahwa dengan semangat juang yang tak tergoyahkan, pemerintahannya pasti akan dapat mengatasi kesulitan yang saat ini terbentang di hadapan perjuangan revolusi Korea Utara, dan akan tetap setia pada ideologi dan tujuan revolusioner sampai akhir, meski terdapat cobaan apa pun yang lebih besar di masa depan.