Dubes China untuk Korut : China Bersama Korut akan Pertahankan Perdamaian Regional

Photo : KBS News

Duta Besar China untuk Korea Utara Li Jinjun menekankan bahwa Beijing akan berkomunikasi dengan Pyongyang untuk menciptakan perdamaian regional.Dalam sebuah kontribusi untuk media Korea Utara, Rodong Sinmun, pada hari Senin (21/06), Li mengatakan bahwa China dan Korea Utara menyadari nilai perdamaian sebagaimana keduanya telah bersama melewati masa sulit. Dikatakannya bahwa China bersama Korea Utara akan menjaga perdamaian dan mengeksplor masa depan.Kontribusi tersebut dilakukan dalam rangka menandai 2 tahun kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Utara.Khususnya, dia menyebut penguatan komunikasi dan koordinasi, di mana China akan menggelar pembicaraan bilateral menyangkut perealisasian perdamaian jangka panjang dan membuat kontribusi aktif untuk perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan regional.Ini adalah hal yang jarang dilakukan bahwa seorang duta besar China untuk Korea Utara menuliskan kontribusi serupa di media resmi Partai Buruh Korea Utara.Hal tersebut dilakukan di tengah konflik Amerika Serikat (AS) dan China, sebagaimana AS telah menggarisbawahi perlunya mendorong persekutuan Korea Selatan dan AS, serta Korea Utara telah menunjukkan niatan untuk berdialog dengan AS.