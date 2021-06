Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 27,14 poin, atau 0,83 persen, ditutup pada sesi perdagangan hari Senin (21/06) di level 3.240,79.Sedangkan, indeks saham teknologi KOSDAQ ditutup di level 1.010,99, turun 4,89 poin, atau 0,48 persen, menandai berhentinya tren kenaikan selama 7 hari berturut-turut sejak tanggal 10 Juni.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won Korea naik 2,4 won terhadap dolar AS, ditutup di angka 1.134,7 won per dolar AS.