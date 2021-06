Kemlu AS: AS Berharap Korut Tanggapi Ajakannya untuk Berdialog

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa AS pastinya berharap Korea Utara akan menanggapi positif ajakan dan penawarannya untuk bertemu di mana saja, kapan saja, tanpa persyaratan.Juru bicara kementerian tersebut, Ned Price, membuat pernyataan itu pada hari Senin (21/06) dalam sebuah pengarahan pers via telepon, setelah Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Sung Kim menyampaikan harapannya akan tanggapan positif dari Pyongyang untuk berdialog.Price mengonfirmasi kembali bahwa kebijakan AS terhadap Korea Utara adalah pendekatan yang terbuka untuk diplomasi bersama Korea Utara. Dia menambahkan bahwa Kim menekankan pentingnya kerja sama trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang dalam pencapaian denuklirisasi di Semenanjung Korea.Price juga mengatakan Kim akan bertugas sebagai Duta Besar AS untuk Indonesia, dan berharap akan keterlibatan langsungnya dalam diplomasi bersama Korea Utara saat hal itu terjadi.