Pembubaran Kelompok Kerja Korsel - AS untuk Urusan Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (22/06) bahwa otoritas kementerian luar negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat meyepakati untuk menghentikan pengoperasian kelompok kerja antara kedua negara yang dibentuk untuk membahas urusan terkait Korea Utara pada tahun 2018 lalu.Di dalam pertemuan antara Ketua Juru Runding Korsel dan AS untuk nuklir Korea Utara di Seoul pada hari Senin (21/06) lalu, kedua pihak memeriksa kondisi operasional kelompok kerja tersebut dan menyepakati pembubarannya.Namun, kedua pihak terus membahas langkah praktis terkait isu tersebut melalui konsultasi tingkat direktur.Kelompok kerja Korea Selatan dan AS adalah badan konsultasi yang mengatur masalah denuklirisasi, sanksi terhadap Korea Utara, kerja sama antara kedua Korea, dan lain sebagainya.Kelompok kerja tersebut berkontribusi dalam proyek kerja sama antara kedua korea, namun juga terdapat kritik yang mengatakan bahwa kelompok kerja tersebut malah menghilangkan peluang untuk perbaikan hubungan antara kedua Korea.Pada bulan Juni tahun lalu, Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yo-jong mengkritik pemerintah Korea Selatan yang tampak selalu membahas segala masalah terkait kedua Korea dengan AS melalui kelompok kerja tersebut.