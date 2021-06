Kim Yo-jong: AS Salah Mengartikan Pernyataan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Saudara perempuan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, mengatakan Amerika Serikat (AS) yang mempercayai bahwa Korea Utara mengirimkan sebuah 'sinyal yang menarik' atas kemungkinan dimulainya kembali dialog adalah suatu 'harapan yang salah'.Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Selasa (22/06) merilis tanggapan Kim Yo-jong atas pernyataan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan terkini mengenai Korea Utara.Dalam pernyataan tersebut, Kim menyangkal antisipasi Sullivan untuk dialog, dengan mengutip sebuah pepatah Korea yang berbunyi "Penafsiran sebuah mimpi lebih baik daripada mimpi itu sendiri."Dalam sebuah wawancara di ABC This Week pada hari Minggu (20/06), Sullivan mengomentari seruan Kim Jong-un baru-baru ini untuk kesiapan "dialog dan konfrontasi" terhadap Washington, menyebut pernyataan tersebut sebagai sebuah "sinyal yang menarik". Sullivan mengatakan bahwa AS menantikan tanda yang jelas dari Pyongyang.Kim mengatakan dalam pernyataan tersebut bahwa harapan AS yang salah akan membawa mereka kepada kekecewaan yang lebih besar. Ditambahkannya bahwa AS tampak mengartikannya sebagai hal serupa untuk menghibur diri sendiri.