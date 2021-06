Korsel dan AS akan Bentuk Kelompok Kerja Baru untuk Urusan Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat menyepakati penghentian pengoperasian kelompok kerja Korsel-AS untuk urusan Korea Utara melalui pembahasan para juru runding untuk nuklir Korea Utara dari kedua negara.Sehubungan dengan hal tersebut, para petugas dalam kelompok kerja itu bertemu pada hari Selasa (22/06) dan membahas pembentukan badan konsultasi kebijakan baru yang akan menggantikan kelompok kerja tersebut.Kedua pihak menyamakan pandangan untuk membentuk badan konsultasi yang lebih praktis dalam mengatur kebijakan terhadap Korea Utara sebagai pengganti kelompok kerja yang sebelumnya berkonsentrasi pada masalah sanksi Korea Utara.Secara garis besar, kelompok kerja Korea Selatan dan AS yang didirikan pada bulan November 2018 itu dibentuk untuk mengatur sanksi terhadap Korea Utara, kerja sama antara kedua Korea, dan lain sebagainya.Kelompok kerja tersebut dinilai efektif untuk membahas masalah terkait tanpa melalui kementerian luar negeri, kementerian keuangan, dan majelis AS, namun dikritik karena aturannya yang ketat terkait pelonggaran sanksi untuk proyek kerja sama antar-Korea.Dalam pertemuan antara Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-young dan Utusan Khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim, Lee menekankan bahwa saat ini sangat penting untuk mengubah kebuntuan dialog dengan Korea Utara. Sementara Sung Kim menanggapi dengan mengatakan dirinya berharap agar Korea Utara memberi tanggapan positif mengenai usulan dialog dari AS.