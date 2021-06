Ahn Sung-ki, Aktor Korsel Pertama yang Dianugerahi The Brand Laureate Award

Photo : YONHAP News

Aktor Korea Selatan, Ahn Sung-ki, meraih penghargaan The Brand Laureate Awards yang dianugerahkan kepada individu dan lembaga oleh sebuah organisasi nirlaba internasional.The Brand Laureate Awards mengumumkan penghargaan The Brand Laureate Award untuk Ahn Sung-ki di Hotel Shilla, Seoul, pada hari Selasa (22/06).Penghargaan The Brand Laureate Awards diberikan atas brand terkenal di dunia dan Ahn menjadi aktor Korea Selatan pertama yang menerima penghargaan itu.The Brand Laureate Awards didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2005 dan dikelola oleh organisasi nirlaba The World Brands Foundation yang berbasis di Australia.Selain Ahn, aktor Jackie Chan, Tom Cruise, dan Harrison Ford juga pernah meraih penghargaan tersebut.Setelah adanya berita mengenai penghargaan untuk Ahn tersebut, Uskup Agung Seoul, Andrew Yeom Soo-jung, menyampaikan ucapan selamat kepada Ahn dan mengatakan dirinya sebagai seorang warga Korea Selatan yang mengagumi bakat Ahn merasa gembira karena Ahn telah diakui sebagai aktor internasional.