Pentagon: Komitmen Persekutuan AS - Korsel Kokoh selama 71 Tahun

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (24/06) mengatakan komitmen persekutuannya dengan Korea Selatan tetap kuat selama 71 tahun sejak setelah Perang Korea, menyebut hal itu "penting dalam perdamaian" regional dan dunia.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS John Kirby membuat pernyataan itu dalam sebuah pengarahan pers dalam rangka peringatan Perang Korea pada hari Jumat (25/06).Dia mengatakan selama 71 tahun terakhir, komitmen AS untuk persekutuan telah dimantapkan, dibangun di atas pengorbanan bersama masyarakat Amerika dan Korea Selatan.Ditambahkannya bahwa persekutuan Korea Selatan dan AS adalah penting dalam perdamaian, keamanan, kemakmuran Asia Timur, dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta seluruh dunia.