YG Entertainment pada hari Jumat (25/06) mengungkapkan video musik Blackpink "How You Like That" telah mencapai 900 juta penayangan di YouTube."How You Like That" dirilis di bulan Juni tahun lalu dan menjadi video musik kelima Blackpink yang telah mencapai total 900 juta penayangan di YouTube.Video musik ini ditonton sebanyak 86,3 juta kali pada hari pertama perilisannya, sehingga masuk dalam catatan rekor dunia Guinness sebagai video yang paling banyak ditonton dalam 24 jam.Blackpink diketahui memiliki banyak penggemar dan subscriber YouTube resminya mencapai lebih dari 60 juta orang.Sementara itu, film dokumenter "Blackpink: The Movie" yang dibuat dalam rangka memperingati lima tahun debut Blackpink akan diputar di bioskop CGV di seluruh Korea Selatan mulai tanggal 4 Agustus. Film tersebut juga akan diputar di 100 negara di dunia.