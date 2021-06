AL Korsel akan Adakan Latihan Militer Bersama AS dan Australia

Photo : YONHAP News

Angkatan Laut Korea Selatan untuk pertama kalinya akan terlibat dalam latihan militer gabungan berskala besar yang dilaksanakan bersama dengan Amerika Serikat (AS) dan Australia pada bulan depan.Menurut otoritas militer Korea Selatan pada hari Senin (28/06), sebuah kapal perusak (destroyer) Korea Selatan dengan bobot 4.400 ton akan ikut serta dalam latihan "Talisman Sabre" yang dilakukan bersama AS dan Australia di wilayah perairan Australia pada pertengahan bulan Juli.Sumber berita militer Korea Selatan mengatakan bahwa AL Korea Selatan akan dikerahkan dalam latihan militer tahun ini untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi bersama, dengan mengatakan pelatihan ini tidak ditujukan untuk menghadapai suatu negara tertentu.Dilaporkan bahwa Jepang, Inggris, Kanada dan Selandia Baru juga akan terlibat dalam latihan militer bersama itu.Beberapa pakar militer mengatakan tujuan latihan militer bersama AS dan Australia ini mengarah pada pencegahan ekspansi militer China di kawasan Asia Pasifik.