Ekspor Korsel Catat yang Tertinggi, Tumbuh selama 8 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan rekor ekspor tertinggi di bulan Juni.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada hari Kamis (01/07) mengatakan ekspor Korea Selatan melonjak 39,7 persen pada bulan lalu dalam tahun berjalan ke angka 54,8 miliar dolar AS, merupakan volume tertinggi yang pernah dicatatkan di bulan Juni.Angka terbaru tersebut mengonfirmasi pertumbuhan ekspor selama 8 bulan berturut-turut dan menandai kenaikan lebih dari 50 juta dolar AS selama 5 bulan berturut-turut.Impor naik 40,7 persen di bulan Juni pada tahun berjalan ke angka 50,36 miliar dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan 4,44 miliar dolar AS.Korea Selatan telah mencatatkan surplus perdagangan selama 14 bulan berturut-turut.