AS Tetapkan Korut sebagai Negara dengan Perdagangan Manusia Terburuk selama 19 Tahun Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) menetapkan Korea Utara sebagai salah satu negara dengan perdagangan manusia terburuk selama 19 tahun berturut-turut.Dalam sebuah laporan tahunan oleh Kementerian Luar Negeri AS "Laporan Perdagangan Orang", AS menempatkan Korea Utara dalam Tingkat Tiga, bersama 16 negara lainnya, termasuk China, Rusia, dan Iran.Korea Utara pertama kali dimasukkan dalam daftar tersebut pada tahun 2003 dan tetap berada dalam daftar hingga saat ini.Laporan tersebut mengklasifikasikan 17 negara dalam Tingkat Tiga karena gagal memenuhi standar minimum untuk menghentikan siklus diskriminasi dan ketidakadilan yang tidak berprikemanusiaan.Laporan tersebut dirilis pada hari Kamis (01/07), dan pihak kementerian AS mengatakan pemerintah Korea Utara tidak sepenuhnya memenuhi standar untuk menghilangkan perdagangan manusia dan juga tidak melakukan upaya signifikan.Laporan itu mengatakan terdapat sebuah "pola atau kebijakan" pemerintah untuk kerja paksa melalui mobilisasi massal orang dewasa dan anak-anak, kamp penjara dan pusat pelatihan pekerja, serta penerapan kondisi tenaga kerja bagi para pekerja kontrak dari Korea Utara di luar negeri.Ditambahkannya, Korea Utara memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk menaikkan jumlah tahanan politik, dengan demikian memperluas kapasitas yang ada untuk menjadikan warga Korea Utara sebagai subyek kerja paksa.