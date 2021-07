Presiden Moon Minta Ketua CFC Korsel - AS Perhatikan Pengalihan OPCON

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meminta Paul LaCamera, Kepala Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang baru, untuk memperhatikan sejumlah perihal terkait aliansi kedua negera, seperti pengalihan kendali operasional masa perang (OPCON) dan pengembalian pangkalan pasukan militer AS di Yongsan, Seoul.Menurut Juru Bicara Cheongwadae Park Kyung-mee dalam sebuah acara penganugerahan tanda jasa pada hari Kamis (01/07), Moon berharap Paul LaCamera akan menjalankan tugasnya dengan lancar karena LaCamera diketahui memiliki pengalaman bekerja di garis depan di Korea dan mengenal kondisi Semenanjung Korea dengan baik.Dalam acara itu, Moon juga memberikan tanda jasa Unifikasi dan pedang berukir harimau kepada Panglima Komando Pasukan AS di Korea Selatan, Jenderal Robert Abrams, yang mengakhiri masa jabatannya. Moon memuji jasa Abrams dalam aliansi Korea Selatan dan AS serta pertahanan di Semenanjung Korea.Presiden Moon juga meminta John Aquilino, Panglima Komando Indo-Pasifik AS baru, yang juga hadir dalam acara tersebut, untuk berperan dalam upaya perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik.Aquilino menanggapi dengan mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS merupakan poros penting untuk perdamaian intra-wilayah, kemudian memperlihatkan sebuah foto yang diambilnya bersama Presiden Moon saat pameran armada internasional Angkatan Laut Korea Selatan pada Oktober 2018 lalu.Dalam acara jamuan makan siang itu, Moon menyebut istilah dalam bahasa Korea 'sikgu' yang bermakna 'anggota keluarga' dan memiliki makna lain, yaitu 'orang-orang yang selalu bersama dalam keadaan gembira maupun sedih. Moon percaya aliansi Korea Selatan dan AS bermakna seperti 'sikgu'.