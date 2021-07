Paul LaCamera Dilantik sebagai Kepala CFC Korsel dan AS

Photo : YONHAP News

Paul LaCamera dilantik sebagai Kepala Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang baru.CFC melaksanakan pelantikan tersebut di Kamp Humphreys, pangkalan pasukan AS di di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada hari Jumat (02/07).Kepala CFC yang baru dalam acara pelantikannya mengatakan bahwa siap untuk bertempur malam ini berarti menjaga kemampuan tempur, menciptakan ruang dan waktu untuk upaya diplomatik dan memberikan pilihan bagi para pemimpin negara.Dilanjutkannya, tugas penting yang diterimanya adalah mempersiapkan pertempuran dan menangkannya secara menyeluruh.Ia menyebut aliansi Korea Selatan dan AS adalah aliansi bersejarah lebih dari 70 tahun yang dibangun dengan darah yang ditumpahkan dalam Perang Korea dan berharap kedua negara dapat memperkuat aliansi dan bersama maju ke depan.Menurutnya, aliansi Korea Selatan dan AS melindungi perdamaian di wilayah Asia Timur Laut dan terus berkembang, sembari memperkecil ancaman keamanan regional melalui kerja sama ekonomi.Sementara itu, Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook dalam pidato sambuatannya pada pelantikan Paul LaCamera tersebut mengatakan dirinya merasa senang karena dapat bekerja sama dengan Paul LaCamera untuk kedua kaliny, dan menilai bahwa Panglima Komando Pasukan AS di Korea Selatan, Jenderal Robert Abrams, yang telah menyelesaikan tugasnya di Korea Selatan, telah berperan besar dalam memimpin berbagai urusan, termasuk pengalihan kendali operasional masa perang (OPCON) dan perundingan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan dan AS.