Cadangan Devisa Korsel di Juni Turun Akibat Penguatan Dolar AS

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan turun hampir 2,4 miliar dolar AS pada bulan Juni, sebagaimana dolar AS menguat sehingga nilai aset bukan dolar AS menurun.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Senin (05/07), cadangan devisa Korea Selatan tercatat 454,1 miliar dolar AS hingga akhir bulan lalu, turun 2,35 miliar dolar dari sebulan sebelumnya.BOK mengatakan penurunan pada bulan lalu tersebut akibat penguatan dolar AS yang menyebabkan penurunan nilai mata uang lainnya saat dikonversi ke dolar AS.Hingga akhir bulan Mei, Korea Selatan masih menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar ke-8 di dunia.China berada di peringkat teratas dengan cadangan devisa 3,2 triliun dolar AS, diikuti oleh Jepang dan Swiss.