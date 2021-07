AL Korsel Lakukan Latihan Militer Gabungan Bersama AS dan Australia

Photo : YONHAP News

Angkatan Laut Korea Selatan akan ikut serta dalam beberapa latihan militer gabungan bersama Amerika Serikat (AS) dan Australia.Menurut AL Korea Selatan pada hari Senin (05/07), kapal induk Korea Selatan, AS, dan Jepang telah dikerahkan dalam latihan militer gabungan 'Pacific Vanguard' yang akan digelar mulai hari Senin (05/07) hingga 10 Juli mendatang.Korea Selatan mengirimkan satu unit kapal perusak berbobot 4.400 ton dengan kapasitas 200 personel, satu helikopter anti-kapal selam, Lynx, dan tiga kapal kecil berkecepatan tinggi.AL Korea Selatan mengutarakan pihaknya telah berpartisipasi dalam latihan tahunan tersebut sejak tahun 2019 untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi bersama. Ditambahkan bahwa latihan 'Pacific Vanguard'tersebut tidak ditujukan untuk menghadapi suatu negara tertentu.Adapun Angkatan Laut Korea Selatan juga berencana mengikutsertakan sebuah kapal perusak Korea Selatan dalam latihan gabungan "Talisman Sabre" yang dilakukan AS dan Australia di wilayah perairan Australia pada pertengahan bulan Juli.