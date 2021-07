Perwakilan Khusus untuk Urusan Nuklir Korut dari Korsel dan AS Lakukan Pembicaraan via Telepon

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua juru runding perdamaian Semananjung Korea, Noh Kyu-deok, dan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara, Sung Kim, telah menggelar pembicaraan via telepon pada hari Kamis (08/07).Kedua juru runding itu diketahui bertukar pendapat mengenai langkah-langkah kerja sama untuk melaksanakan sejumlah hal yang telah disepakati dalam konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan AS pada bulan Mei lalu dan membahas soal denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.Menurut kementerian itu, dalam pembicaraan lewat telepon selama satu jam tersebut, Noh dan Kim bertukar informasi seputar kondisi Korea Utara terkini.Pertemuan kali ini diadakan 17 hari setelah pertemuan tatap muka di Seoul pada 21 Juni lalu.Sung Kim juga dilaporkan melakukan pembicaraan telepon dengan Utusan Khusus China untuk Urusan Semenanjung Korea, Liu Xiaoming, untuk membahas masalah Semenanjung Korea pada Selasa (06/07).