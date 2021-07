Kemlu AS: AS Tetap Mengkhawatirkan Kondisi HAM di Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (12/07) mengatakan bahwa AS tetap mengkhawatirkan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara.Seorang juru bicara di kementerian tersebut membuat pernyataan itu untuk menanggapi pertanyaan dari Yonhap News mengenai kritik Korea Utara baru-baru ini yang mengatakan bahwa AS menggunakan bantuan kemanusiaan untuk tujuan politik.Dia mengatakan bahwa AS mengetahui adanya pernyataan serupa dari Korea Utara.Dikatakannya, Korea Utara terus mengeksploitasi rakyatnya dan mengalihkan sumber daya untuk program-program nuklir dan senjata balistik yang melanggar hukum.Dia juga mengatakan bahwa Korea Utara telah menciptakan hambatan besar dalam penyaluran bantuan dengan menutup perbatasan dan menolak tawaran bantuan internasional.Juru bicara itu mengungkapkan bahwa Korea Utara juga membatasi personel yang bertanggung-jawab untuk mengimplementasikan dan mengawasi proyek-proyek kemanusiaan yang ada.Pernyataan itu dibuat setelah Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Washington menggunakan bantuan kemanusiaan untuk turut campur dalam urusan internal negara-negara lain dengan menghubungkannya dengan hak asasi manusia.