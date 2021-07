AS: Sengketa Pulau Dokdo Harus Diselesaikan secara Damai oleh Korsel dan Jepang

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (13/07) merilis pernyataan bahwa masalah kedaulatan Pulau Dokdo harus diselesaikan secara damai oleh Korea Selatan dan Jepang.Seorang juru bicara kementerian tersebut menyatakan posisi AS tersebut saat menanggapi pertanyaan dari Yonhap News terkait aksi protes Seoul atas klain terbaru Jepang terhadap Pulau Dokdo.Dia mengatakan bahwa AS tidak mengambil posisi apapun terkait kedaulatan Liancourt Rocks, sebutan AS untuk pulau Dokdo.Ditambahkannya, masalah kedaulatan pulau tersebut harus diselesaikan oleh kedua negara secara damai.Pada Selasa (13/07), Korea Selatan memprotes keras Jepang yang kembali mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo dalam Buku Putih Pertahanan tahun ini, dan memanggil diplomat Jepang di Seoul untuk menyatakan keluhan tersebut.