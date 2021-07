Menhan Korsel Bertemu Kepala Komando Strategis AS di Seoul

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook bertemu dengan Komandan Komando Strategis Amerika Serikat (AS) Charles Richard yang sedang melawat ke Korea Selatan untuk bertukar pandangan mengenai keamanan di Semenanjung Korea dan wilayah sekitarnya.Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, dalam pertemuan yang berlangsung di Seoul pada hari Rabu (14/07) itu, Suh menghimbau pentingnya koordinasi erat antara kedua sekutu dalam mencegah ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta menyerukan peran aktif Komando Strategis AS.Dalam kesempatan itu, Richard kembali menegaskan kesiapsiagaan Komando Strategis AS sejalan dengan perluasan strategi pencegahan di Semenanjung Korea yang telah dikonfirmasi kembali oleh presiden AS Joe Biden pada KTT antara Korea Selatan dan AS di bulan Mei lalu.Sebagai kepala Komando Strategis AS, Laksamana Charles Richard mengawasi 'triad nuklir AS', yang terdiri dari rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), dan pembom strategis.Richard, yang sebelumnya telah membahas mengenai masalah pertahanan gabungan sekutu dengan Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan Won In-choul, juga dijadwalkan akan bertemu dengan para kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Korea Selatan dalam kunjungannya di Korea Selatan kali ini.